港交所推出淨零排放指引 STAGE新增股票欄目展示ESG指標
文章日期：2021年12月2日 18:20
港交所（0388）今日公布兩項新舉措，包括刊發企業淨零排放實用指引，協助上市發行人及其他企業制定淨零排放計劃；以及旗下可持續及綠色交易所（STAGE）推出新欄目，與恒指、MSCI及標普全球三家ESG數據供應商合作，展示香港上市公司環境、社會及公司治理（ESG）指標。
港交所表示，淨零排放指引將引領公司按照必要的步驟制定適合的淨零排放路徑，步驟包括了解計算碳排放量及建立碳排放基準線所需的資源；制定短期和長期的碳減排目標；識別減排潛力；了解各類可降低價值鏈以外排放量的緩減策略等。
此外，STAGE產品資訊庫繼「債券」及「交易所買賣產品」欄目後，現新增「股本證券」，展示香港上市公司的ESG指標，相關數據主要由領先ESG數據供應商提供，包括恒生指數、MSCI及標普全球，現時涵蓋超過600家香港交易所上市公司。
港交所綠色及可持續發展金融主管許淑嫺表示，港交所在全球社會共同為達成氣候目標而努力之際，希望可以在當中發揮作用，支持其持份者以至社會各界應對氣候挑戰。她又稱，鼓勵所有企業和投資者加入行列，為現今以至未來世代創建可持續發展的未來。
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