港交所表示，淨零排放指引將引領公司按照必要的步驟制定適合的淨零排放路徑，步驟包括了解計算碳排放量及建立碳排放基準線所需的資源；制定短期和長期的碳減排目標；識別減排潛力；了解各類可降低價值鏈以外排放量的緩減策略等。

此外，STAGE產品資訊庫繼「債券」及「交易所買賣產品」欄目後，現新增「股本證券」，展示香港上市公司的ESG指標，相關數據主要由領先ESG數據供應商提供，包括恒生指數、MSCI及標普全球，現時涵蓋超過600家香港交易所上市公司。

港交所綠色及可持續發展金融主管許淑嫺表示，港交所在全球社會共同為達成氣候目標而努力之際，希望可以在當中發揮作用，支持其持份者以至社會各界應對氣候挑戰。她又稱，鼓勵所有企業和投資者加入行列，為現今以至未來世代創建可持續發展的未來。

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