顏亨利回應阮氏小股東時稱，翁順來已獲委任，但是其職務明年才開始，待他開始履行職務便會更清楚其職務。Argyle Street Management的廖姓代表回應，就顏氏提到對委任翁順來未有任何計劃方面感到驚訝，並質疑委任翁氏的過程中有否諮詢過第二大股東，即顏亨利的叔嫂顏蘇雪文（即已故董事顏傑強遺孀）意見。顏亨利則說，關於翁順來將來的角色、地位未考慮，詳情待一一決定，公司對翁順來在房地產的經驗感滿意。他強調：「有同顏女士（顏蘇雪文）講過（委任）的情況，上年她未能投票，未獲法庭頒令，今年她已有與會及投票」。關於委任翁順來及其履歷，他謂作出委任有自己的原因，不作解釋，但是歡迎在場的翁順來回應股東提問。

翁順來指出，感謝董事會委任他做行政總裁，他會在董事會領導下，全力以赴，提高收入、利潤及派息作為目標。他又說，包括顏亨利在內的多名董事本身已是地產專家，並謂：「加入中巴，希望從另一角度，為公司注入新動力、新思想，提高多元化管理，推動公司發展更好」。

對於重建柴灣車廠，顏亨利指出，合資公司已接受換地條款，將於12月21日支付換地價45.4億元，並在12月29日之前完成，集團會以應佔20%份額去付款。項目已完成清拆、勘察，並剛完成清除污染物，剛進行地基工程。至於商業物業租務方面，他稱，過去兩年半有很多不確定因素，致商厦出租率不確定，但是旗下黃竹坑South Island Place，出租率仍達88%。

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