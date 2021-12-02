中巴候任行政總裁翁順來：冀助公司提高收入、盈利及派息
文章日期：2021年12月2日 18:27
中巴（0026）今午舉行閉門股東周年大會，未有容許傳媒入內。據在場股東方面了解，該集團新委任的行政總裁翁順來雖然未正式履職，但是有以股東身份出席會議。在會上，該集團的基金股東Argyle Street Management代表及另一阮姓股東作出提問，並關注到翁順來的具體職務。雖然主席顏亨利指出，翁氏明年才上任，目前未考慮到翁氏的角色及地位。翁順來回應，冀為公司注入新動力、新思想，並在董事會領導下提高收入、盈利及派息。
顏亨利回應阮氏小股東時稱，翁順來已獲委任，但是其職務明年才開始，待他開始履行職務便會更清楚其職務。Argyle Street Management的廖姓代表回應，就顏氏提到對委任翁順來未有任何計劃方面感到驚訝，並質疑委任翁氏的過程中有否諮詢過第二大股東，即顏亨利的叔嫂顏蘇雪文（即已故董事顏傑強遺孀）意見。顏亨利則說，關於翁順來將來的角色、地位未考慮，詳情待一一決定，公司對翁順來在房地產的經驗感滿意。他強調：「有同顏女士（顏蘇雪文）講過（委任）的情況，上年她未能投票，未獲法庭頒令，今年她已有與會及投票」。關於委任翁順來及其履歷，他謂作出委任有自己的原因，不作解釋，但是歡迎在場的翁順來回應股東提問。
翁順來指出，感謝董事會委任他做行政總裁，他會在董事會領導下，全力以赴，提高收入、利潤及派息作為目標。他又說，包括顏亨利在內的多名董事本身已是地產專家，並謂：「加入中巴，希望從另一角度，為公司注入新動力、新思想，提高多元化管理，推動公司發展更好」。
對於重建柴灣車廠，顏亨利指出，合資公司已接受換地條款，將於12月21日支付換地價45.4億元，並在12月29日之前完成，集團會以應佔20%份額去付款。項目已完成清拆、勘察，並剛完成清除污染物，剛進行地基工程。至於商業物業租務方面，他稱，過去兩年半有很多不確定因素，致商厦出租率不確定，但是旗下黃竹坑South Island Place，出租率仍達88%。
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