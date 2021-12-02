【明報專訊】澳門賭廳業界近期負面消息，一個比一個震撼，接連衝着最大賭廳集團太陽城而來，號稱「華哥」或「洗米華」的周焯華被澳門當局覊押，釋放無期，連帶核心的澳門賭廳業務全線暫停。原先澳門業界1980年代尾創建既可容許賭客賺碼佣高息的賭廳行業大受衝擊。在太陽城出事前，賭廳制度的始創人「大姐大」司徒玉蓮早已叫停鑽石廳營運，本港知名商界人士朱李月華的父親打理的黃金廳亦接連將葡京酒店的多個賭廳收縮，突顯周焯華的另類高調，太陽城相關機構營運上未有適時收手，最終招惹禍因。

鑽石廳叫停業務 突顯周焯華高調

一般市場認知的是，內地媒體《經濟參考報》曾於2019年點名炮轟太陽城透過海外網絡賭場吸賭客，擾亂國家金融秩序，已為今次事件敲響警號。周焯華雖然一度在澳門高調開記招揚言依法營運，惟事隔兩年「紙終於包不住火」，終被溫州公安直轟有人非法在內地開賭場，檢察院批准逮捕當事人。澳門司警及檢察院亦採取行動，於本周一將周焯華及一干人等覊押。據市場流傳的消息，系內的個人秘書、資訊科技部、市場部、策劃部、同系相關的遊澳集團都有負責人捲入其中。當中更流傳，大概在2017年及2018年，事件已經引起內地機構注意並調查，只是未有曝光。若然消息屬實，其實早已反映警號頻頻亮起，但為何當事人及相關管理層未有察覺而收手？至今仍是一個謎。

市傳內地2017年已調查事件

在今次事件前，賭廳界甚有江湖地位的「大姐大」司徒玉蓮，其長期在澳門假日酒店營運的鑽石廳營運早於7月停業；商界名人「朱太」朱李月華的父親李惠文、亦即人稱「福哥」等打理的黃金廳，亦陸續叫停葡京酒店的高層賭廳，集中精力營運新葡京的賭廳業務，似乎已有山雨欲來的啟示。