按公司文件披露，是次共有4120.65萬股參與股東大會，上述企業合併議案獲4099.25萬股、即約99%贊成；另有約7.49萬股反對。公司又透露，幾近未有股東贖回股票，贖回比率僅0.02%。

事實上，Grab是次上市並非一帆風順，集團早於今年4月已宣布透過SPAC方式、與Altimeter Capital合併上市，原定計劃今年7月掛牌，但因財務審務而延期。據是次合併協議，集團是次上市將可獲約45億美元現金，當中包括40億美元的私人股權投資，由貝萊德（BlackRock）、富達國際（Fidelity International）和淡馬錫等參投，料為東南亞企業歷來最大規模的美股發行。

Grab自2012年成立以來，業務已由最初的召車、食品配送等，涉獵至酒店預訂、網上銀行、移動支付和保險等服務。Grab創辦8年以來亦做了多輪融資，涉資超過100億美元，當中投資者包括軟銀、滴滴、Uber、豐田汽車、本田汽車、現代汽車等。