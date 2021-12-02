東南亞獨角獸Grab美國上市 成最大SPAC
文章日期：2021年12月2日 22:50
東南亞最大獨角獸Grab幾經波折，終於本周二通過與美國特殊目的收購公司（SPAC）Altimeter Capital（美：AGC）的合併議案，並於昨晚正式在美國掛牌上市；據早前合併協議，集團是次集資額為45億美元（約350億港元）。至於雙方合併後公司估值高達400億美元（約3112億港元），創下歷來最大宗單一SPAC交易；新股票代碼為「GRAB」，今晚開市早段曾升逾20%至13.29美元，現升約10%至12.2美元。
按公司文件披露，是次共有4120.65萬股參與股東大會，上述企業合併議案獲4099.25萬股、即約99%贊成；另有約7.49萬股反對。公司又透露，幾近未有股東贖回股票，贖回比率僅0.02%。
事實上，Grab是次上市並非一帆風順，集團早於今年4月已宣布透過SPAC方式、與Altimeter Capital合併上市，原定計劃今年7月掛牌，但因財務審務而延期。據是次合併協議，集團是次上市將可獲約45億美元現金，當中包括40億美元的私人股權投資，由貝萊德（BlackRock）、富達國際（Fidelity International）和淡馬錫等參投，料為東南亞企業歷來最大規模的美股發行。
Grab自2012年成立以來，業務已由最初的召車、食品配送等，涉獵至酒店預訂、網上銀行、移動支付和保險等服務。Grab創辦8年以來亦做了多輪融資，涉資超過100億美元，當中投資者包括軟銀、滴滴、Uber、豐田汽車、本田汽車、現代汽車等。