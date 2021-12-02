奧園指，由於接連遭標普、穆迪及惠譽下調評級，導致集團若干境外融資觸發提早償還條款，目前正與債權人積極溝通，尋求於合理時間範圍內友好協商解決問題。集團表示，接獲獲債權人的通知，集團本金合共約6.512億美元融資因評級下調而被要求償還，惟至今並無付款或就替代付款安排與債權人達成協議。有關尚未還款情況，將可能觸發債權人有權要求集團提前償還其他境外融資。

鑒於面臨的流動資金問題，奧園指，無法保證將能於其他境外融資安排到期時履行財務責任，並可能會對業務、前景、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。董事會及管理層將繼續評估潛在影響，現正努力聯同顧問與債權人溝通，尋求盡快落實補救計劃。

另該集團名下的奧園供應鏈一期資產支持票據及奧盈供應鏈一期資產支持證券的持有人，已分別於11月23日及11月29日的持有人會議上通過延遲贖回日期動議，分別涉值總額約5.225億及人1.5億元（人民幣、下同）。