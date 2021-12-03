企業新增的訂單量與產量迅速擴張，升幅為3月份以來最高。隨着疫情受控，市場信心增強，帶動訂單需求與產量增長。

生產需求上升，企業擴增採購、加持庫存，惟就業人數再度減少。此外，供應商的交貨表現持續倒退，價格壓力也未見紓緩。

就外貿而言，企業從中國內地與海外新接的業務量依然疲軟，11月份跌速更見加快。根據調查資料，疫情持續肆虐、原材料及運輸成本飆升，造成出口貿易量減少。然而，從企業11月份擴增採購量來看，反映業務增長仍足以推動業者採購，其庫存水平也順勢上升；但亦有若干業者表示，因原材料短缺、運輸成本上漲，而減購投入品。

業者指出，疫情延誤船期，以及內地限電，都是供應商表現倒退的原因。

IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，香港的確診宗數維持低水平，有利經濟復甦，因此於第四季中段再度展現增長動力；但在供應鏈瓶頸的掣肘下，外需依然疲軟。因受航運延誤、物料短缺的影響，供應商不斷延長交貨時間，反映供應鏈並不暢順，最終導致投入成本與產出售價持續攀升，即使與上月相比，兩者升幅已輕微下跌，但整體依然強勁。同時，整體經營信心於年底前改善，顯示企業對未來產出前景樂觀。