從各分項指數看，新訂單指數仍處於擴張區間，但增速降至三個月來最低。外需增長也較為疲弱，11月服務業新接出口業務量連續第二個月增長，但增速與10月接近。

服務業企業對未來一年的前景仍然保持樂觀，11月服務業經營預期指數較10月小幅提升。企業持增長預期，普遍是因為相信全球疫情將會受控。

服務業投入價格和收費價格走勢出現背離。受用工、原料和能源均加價的影響，服務業投入價格連續17個月保持上漲，11月漲幅顯著，創6月以來最高。企業成本壓力傳導至下游，11月服務業收費價格雖然連續第三個月上漲，但漲幅出現回落。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，11月製造業景氣度基本維持平穩，服務業擴張速度略有放緩，經濟下行壓力增加，通脹壓力部分緩解。 10月下旬至11月上中旬，多省市出現新發疫情，對經濟造成不利影響，需求側受影響更大。供給側方面，電力供應短缺得到緩解後，製造業生產開始恢復，但幅度有限，基礎尚不牢固。大宗商品保供穩價措施大幅緩解了製造業企業成本壓力，對服務業企業降成本成效有限，整體通脹壓力猶存。