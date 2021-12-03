【選股王】綠電股逆市造好 首選強勢股潤電
文章日期：2021年12月3日 12:27
恒指跌176點，收報23612點，成交金額773億元。美股強勢反彈，旅遊、航空、金融等股份升幅特別大，市場下注Omicron的威力有限，甚或是疫情結束的先兆。但中概股從美國退市陰霾令恒科指受壓跌2.32%，ATMJ跌幅介乎2%至7%，成為跌市元兇。
科技股拖低指數，匯控（0005）再升2%支撐大市。資金亦炒作經濟重啟股，航空、餐飲、OTA等都向好。但中國極嚴格的入境隔離措施會持續，外遊無望，內地旅遊需求復蘇的憧憬則在今年高位反映，經濟重啟股設局以上落市為主。寧波港上調空重箱裝卸船費10%，招商局（0144）、中遠海運（1199）炒上15%及12.9%。
近期較強勢的是綠電股，華潤電力（0836）持續走高，今早再升7.67%，中國電力（2380）配股後今早回升9.97%。綠電股是大勢所趨，未來可持續增長，調整後回升，隨時有機會破頂。上述兩隻股份較為強勢，已迫近高位，新天能源（0956）、中廣核新能（1811）、龍源（0916）和大唐新能源（1798）則較落後。理論上，首選以兩隻強勢股為主，但若擔心板塊在高位有阻力，也可買龍源，始終是風電龍頭，一時三刻落後不代表什麼，回升空間亦較大。
張兆聰