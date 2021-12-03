恒指跌176點，收報23612點，成交金額773億元。美股強勢反彈，旅遊、航空、金融等股份升幅特別大，市場下注Omicron的威力有限，甚或是疫情結束的先兆。但中概股從美國退市陰霾令恒科指受壓跌2.32%，ATMJ跌幅介乎2%至7%，成為跌市元兇。