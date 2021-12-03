保監局行政總裁張雲正表示，就投保人保障基金的法例已開展工作，早前做市場調研，以決定基金額要多大才可保障市場上大部分投保人，而絕大部分地方提供該類保障的計劃都需要徵費，要以何等形式進行，亦要進行諮詢，目前局方冀2023年就建議提交立法會。

他指，有關當局早於2011年曾做相關探討，當時有基本框架、徵費規劃，現時該局請顧問公司將今日市場環境相關參數套用，正等候相關資訊，相信有了資訊後只需微調框架，然後再諮詢公眾，其後進行法律草擬。他相信性質與早年的諮詢文件探討的變化不大。

至於徵費幅度，張認為，轉嫁予消費者機會並非很大，因為料徵費額度不大。

張指，風險為本資本制度（RBC）的法例，會在明年提交立法會，此法例會令保險公司的財政穩健性做好，局方會先做好此步，之後再推動投保人保障基金設立。

投連險方面，張表示，局方已開始諮詢業界，業界有不同意見，但希望相關產品是要有共識下推出，希望明年內將此事處理好，能推出較穩妥方案。目前低息環境下，許多投保人冀保障及回報兼得，若業界能推出此類產品，令投保人透過基金取得回報，同時框架下設有身故保障，便可兩者兼得。

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