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恒指收跌22點 指數換馬成交增至1659億 憧憬中概股來港 港交所揚4%

文章日期：2021年12月3日 16:17

恒指午後未扭轉劣勢，終止過去兩個交易日升勢。恒指收市跌22點或0.09%，報23766點，成交金額1659億元，較上日增加12.44%；國指跌50點或0.6%，報8455點。恒生科技指數收報5925點，跌1.53%。

過去一周，恒指累跌1.3%或313點，連跌三星期。本周表現最佳的是創科實業（0669），累升5.59%；表現最差的是金沙中國（1928），累跌11.26%。國指本周累跌1.41%或120點，而恒科指本周累跌3.68%或226點。

市場憂慮美退市風險，中概股齊跌。阿里巴巴（9988）一度創上市新低，見116元，收報119.4元，跌2.61%；騰訊（0700）收報462.6元，跌2.32%；美團（3690）收報241.2元，跌2.66%；今日收市後染藍的京東（9618）收報321.6元，跌5.96%；網易（9999）收報169.2元，跌4.78%。嗶哩嗶哩（9626）曾創上市新低，見448.6元，收報450元，跌7.22%。小米（1810）逆市小漲，收報19.66元，升0.72%。

另一方面，市場憧憬中概股轉戰本港，港交所（0388）收報450.8元，升4.35%。

藍籌收市後換馬，海底撈（6862）逆市升7.18%，收報18.22元，是升幅最大的藍籌。美團為表現最曳藍籌。藍籌新貴華潤啤酒（0291）收報62.35元，升0.24%；新奧能源（2688）收報147元，跌1.8%。

 

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