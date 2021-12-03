恒指午後未扭轉劣勢，終止過去兩個交易日升勢。恒指收市跌22點或0.09%，報23766點，成交金額1659億元，較上日增加12.44%；國指跌50點或0.6%，報8455點。恒生科技指數收報5925點，跌1.53%。