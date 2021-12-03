和黃醫藥首席執行官賀雋（Christian Hogg）表示：「我們很高興看到愛優特獲續約，以及蘇泰達進入醫保藥品目錄。醫保藥品目錄政策有助於在全國範圍內提高創新療法對一些患者基數巨大的疾病的覆蓋。」。

愛優特是於2020年1月1日首次獲納入醫保藥品目錄，用於治療轉移性結直腸癌。結直腸癌是中國發病率第三高的癌症，每年約新增45萬至55萬例新症。蘇泰達則於2020年12月在中國獲批准用於治療晚期非胰腺神經內分泌瘤，並於2021年6月獲准用於治療晚期胰腺神經內分泌瘤。在中國，據估計2020年約新增7.13萬例神經內分泌瘤新症，患者總數或高達30萬人。

此外，該集團第三個抗腫瘤藥物沃瑞沙（賽沃替尼）是內地首個且唯一獲批的MET抑制劑，用於治療伴有MET外顯子14跳變的非小細胞肺癌患者。沃瑞沙亦參與了與國家醫保局的2021年醫保談判，但和黃醫藥及其沃瑞沙的合作夥伴阿斯利康，決定不進入此次2022年生效的醫保藥品目錄。明年於醫保藥品目錄調整前，雙方將再次評估這一立場。在內地，估計每年約新增1.3萬例伴有MET外顯子14跳突的非小細胞肺癌新症。

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