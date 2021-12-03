強積金體系的年初至今首十一個月投資虧損約為148億元，相當於每名強積金成員平均損失約3000元，這將會是自2018年錄得投資虧損以來首次出現的年度虧損。在計入預計的投資虧損及強積金供款後，預計11月底的強積金總資產將約為1.167萬億元，相當於每名強積金成員的平均賬戶結餘約為25.7萬元（而10月底則約為26.3萬元）。

香港及中國股票基金是11月份及年初至今首十一個月表現最差的資產類別，「積金評級股票基金（香港及中國）指數」單月及年初至今首十一個月分别下跌5.95%及12.82%， 11月亦是香港及中國股票基金自2021年年初以來第四個月成為在眾多強積金資產類別中表現最差的資產類別。

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