積金評級公司：Omicron嚴重拖累MPF表現 月初蝕500元變蝕7000元
文章日期：2021年12月3日 17:41
積金評級有限公司發表強積金報告，在11月份所有股票市場均錄得投資虧損，「積金評級所有基金表現指數」在11 月份單月下跌 2.25%，而年初至今首十一個月下跌 0.36%。自公布檢測到首宗新冠病毒變異毒株 Omicron後，強積金 11月份的預計投資虧損從11月24日約24 億港元大幅擴大至11月底約317億元，投資虧損增加約12倍，相當於450萬名強積金成員單月平均損失約7000元。
強積金體系的年初至今首十一個月投資虧損約為148億元，相當於每名強積金成員平均損失約3000元，這將會是自2018年錄得投資虧損以來首次出現的年度虧損。在計入預計的投資虧損及強積金供款後，預計11月底的強積金總資產將約為1.167萬億元，相當於每名強積金成員的平均賬戶結餘約為25.7萬元（而10月底則約為26.3萬元）。
香港及中國股票基金是11月份及年初至今首十一個月表現最差的資產類別，「積金評級股票基金（香港及中國）指數」單月及年初至今首十一個月分别下跌5.95%及12.82%， 11月亦是香港及中國股票基金自2021年年初以來第四個月成為在眾多強積金資產類別中表現最差的資產類別。
其他報道