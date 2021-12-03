彩星系創辦股東陳家委任第三代成員陳光輝接任主席
文章日期：2021年12月3日 18:10
彩星集團（635）及彩星玩具（0869）落實由創辦家族第三代掌帥印。兩家公司同時宣布，主席及執行董事杜樹聲將於今年12月31日辭任及退任，以投放更多時間於其他發展及個人追求。兩公司董事會對杜樹聲任內作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。同時，兩公司將由主要股東陳俊豪之子，亦即今日剛獲委任為執行董事的陳光輝，緊接杜樹聲退任後，接任主席職務。陳光輝為集團已故創辦人陳大河的孫兒。
公布指出，陳光輝現年37歲，早於2010年加入彩星集團，參與各方面的營運，並於2017年出任彩星玩具（0869）的美國附屬公司總裁，他更於2020年度位列彩星集團最高薪酬5名人士之一，薪酬介乎200萬零1元至250萬元之間。他亦為彩星玩具的多間附屬公司董事。他於今日獲委任為彩星玩具及彩星集團的執董。在加入彩星系之前，陳光輝曾於美國KKR私募基金任職，積極參與多項交易及投資組合公司管理。在加入KKR前，他曾任職於美國紐約花旗集團客戶零售投資銀行。他畢業於耶魯大學取得經濟及歷史學士學位。
陳光輝為現任彩星集團執行董事陳凱倫之弟弟，亦為彩星集團及彩星玩具執行董事陳光強之兄長。他與彩星集團及彩星玩具已訂立服務合約，委任由今日起開始生效，為期三年。其出任董事會成員將不獲發任何董事酬金，惟將獲得由董事會按其職責、責任及集團業績而釐定的管理酬金。
彩星早年最為人所知，為生產大受市場歡迎的忍者龜系列玩具。後來該系公司將業務延伸，並且進軍地產投資及收租、餐飲及組合投資管理等，實行將業務多元化。
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