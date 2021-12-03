公布指出，陳光輝現年37歲，早於2010年加入彩星集團，參與各方面的營運，並於2017年出任彩星玩具（0869）的美國附屬公司總裁，他更於2020年度位列彩星集團最高薪酬5名人士之一，薪酬介乎200萬零1元至250萬元之間。他亦為彩星玩具的多間附屬公司董事。他於今日獲委任為彩星玩具及彩星集團的執董。在加入彩星系之前，陳光輝曾於美國KKR私募基金任職，積極參與多項交易及投資組合公司管理。在加入KKR前，他曾任職於美國紐約花旗集團客戶零售投資銀行。他畢業於耶魯大學取得經濟及歷史學士學位。

陳光輝為現任彩星集團執行董事陳凱倫之弟弟，亦為彩星集團及彩星玩具執行董事陳光強之兄長。他與彩星集團及彩星玩具已訂立服務合約，委任由今日起開始生效，為期三年。其出任董事會成員將不獲發任何董事酬金，惟將獲得由董事會按其職責、責任及集團業績而釐定的管理酬金。

彩星早年最為人所知，為生產大受市場歡迎的忍者龜系列玩具。後來該系公司將業務延伸，並且進軍地產投資及收租、餐飲及組合投資管理等，實行將業務多元化。

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