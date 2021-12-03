根據買賣協議，漢思的全資附屬公司Glorify Group Ltd已同意有條件收購，而Templewater Bravo Holdings Ltd及Ascendal Bravo Ltd亦已同意，有條件出售共700股BTHL股份，共佔BTHL7%股權，總代價3.5億元。收購完成後，新巴及城巴的控股公司將分別由TWB Holdings、漢思的附屬公司及ABL擁有約83.90%、約15.56%及約0.54%股權。

漢思據此間接成為新巴、城巴的第二大股東。BTHL現時是通過匯達交通，持有新巴及城巴股權。

漢思能源行政總裁楊冬表示，這次收購有助提高他們在香港公共交通領域的發展，在集團強大的能源產業鏈營運的豐富經驗，未來他們將致力探索及推進新能源交通業務的發展，以符合集團之新能源產業鏈開發的整體戰略方向。

他們相信集團憑藉過往在區內貿易、採購及儲運傳統石化燃料相關產品的豐富經驗，可向匯達交通提供戰略支援，以發展新能源燃料相關的儲運業務，長遠為集團開拓新的利潤增長點。

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