生產虛擬貨幣礦機的中概股跌幅更大，嘉楠科技（美：CAN）跌28.79%，億邦國際（美：EBON）跌9.72%，兩間公司曾在2018年和2019年向港交所申請上市，但最終未能成功申請失效。未來熱門來港上市的大型中概股，騰訊音樂（美：TME）跌11.94%，蔚來（美：NIO）跌11.19%，拼多多（美：PDD）跌8.16%。

即使有在港第二上市的中概股亦下跌，理想汽車（美：LI）跌15.95%，電動車小鵬（美：XPEV）跌9.3%，阿里巴巴（美：BABA）跌8.23%，京東（美：JD）跌7.71%，網易（美：NTES）跌6.9%。

昨晚美國勞工部公布11月非農就業增長只有21萬份低於預期，但失業率降至4.2%的疫後水平，工資同時上升，市場認為數據無阻聯儲局加快削減買債，甚至加快加息預期，加上Omicron變種或影響經濟增長，帶動美股下跌，標指跌0.84%至4538點，納指跌1.92%至15085點，道指跌0.17%報34580點。有「恐慌指數」之稱的CBOE波動性指數（VIX），在盤中曾高見35.18，為今年1月底以來首次，收報30.67點，上升9.7點。

馬斯克周四向證交會提交文件再沽10.1億美元的Tesla（美：TSLA），目前累計沽出1010萬股，市場估計其沽貨一成目標已完成60%，TSLA昨跌6.42%。半導體股下跌，Nvidia（美：NVDA）跌4.46%，AMD（美：AMD）跌4.43%，AMSL（美：AMSL）跌2.26%。必需消費品和公用股則成為避難場所，標指必需消費品ETF（美：XLP）升1.24%，標指公用股ETF（美：XLU）升1%。

恒指期貨收報23380點，下跌1.7%，低水387點，ADR港股比例指數23265點，跌2.15%。市場避險情緒提高，金價周五上升1.24%，每盎司報1784.5美元。