新加坡金管局（MAS）於去年宣布向虛幣交易所發牌，而正在申請卻暫未獲批的平台如幣安（Binance）、Gemini及Bitget等大量平台，則獲豁免在申請結果批出前，繼續向新加坡的散戶及機構投資者提供服務。不過，據金融時報指，MAS 已暫停對Bitget的豁免。

報道指，事件涉及有公司推出以BTS官方粉絲團「ARMY」命名的加密貨幣「Army Coin」，雖然發行商及持有人不明，但已登陸Bitget交易平台，而在Bitget社交平台的宣傳圖上，除印上BTS官方應援的「紫色」貨幣圖外，又宣揚Army Coin「是為了BTS推出的加密貨幣，旨在保障BTS成員的生活，所以他們可以不用擔心生計，只管做自己想做的事。」不過，BTS 所屬的事務所Hybe 很快已發出聲明，澄清「Army Coin」與BTS沒有任何關係，呼籲粉絲不要受騙，又稱目前正與律師團隊研究，將控告對方侵害肖像權。目前Bitget平台上仍能找到Army Coin的宣傳圖。