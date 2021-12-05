報道提到，從企業類型來看，這其中既有國企，同樣也有民企，民企數量相對較多。而於上周五（12月3日），一行兩會先後發聲促進房地產行業和市場平穩健康發展。當中人行相關負責人表示，短期個別房企出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。近期，境內房地產銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態，一些中資房企開始回購境外債券，部分投資人也開始買入中資房企美元債券。

銀保監發言人亦指，現階段要根據各地不同情況，重點滿足首套房、改善性住房按揭需求，合理發放房地產開發貸款、併購貸款，加大保障性租賃住房支持力度，促進房地產行業和市場平穩健康發展。

證監會相關負責人也表示，將繼續保持市場融資功能的有效發揮，支持房地產企業合理正常融資，促進資本市場和房地產市場平穩健康發展。