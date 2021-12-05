另外，上述的融資協議中有關提到山東高速金融向佳兆業認購不超過1.2億美元（約9.408億港元）的票據及訂立抵押協議。當中涉及包括於佳兆業美好（2168）的1.0353億股股份及佳兆業旗下的葉昌進一步抵押的任何額外股份，已予以抵押作為有抵押負債的持續擔保。各方於12月5日（今日）修訂及補充融資協議，將山高金融融資協議下貸款還款日期延長至2022年10月2日，及將山高金融融資協議下利率修訂為每年14厘。於發生違約事件時，買方有權根據協議採取強制執行行動。

同時，根據愉昇買賣協議之條款，佳兆業不可撤回及無條件地向買方承諾於愉昇買賣協議所載若干條件獲達成後進行回購。若佳兆業於2022年10月2日或之前完成所有還款義務，

集團指，收購上述中環中心物業是鑒於佳兆業的近期財務狀況及還款能力；物業的估計物業價值；根據愉昇買賣協議之條款清償代價之抵銷機制；及物業之投資潛力及其租金收入，董事認為愉昇買賣協議之條款屬公平合理，且符合公司及股東之整體利益。而將上述票據延期，是經考慮將透過抵銷代價償還部分未償還款項；就貸款提供的抵押品；佳兆業的財務狀況及還款能力；及山高金融融資協議在經修訂及補充後預期產生之利息收入等。