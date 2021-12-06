港股低開346點 阿里跌近8%破底 藍籌新貴京東網易齊挫 恒大瀉7%
文章日期：2021年12月6日 09:24
美股受壓，港股今早低開。恒指今早低開346點或1.46%，報23420點，成交金額145億元；國指今早低開124點或1.48%，報8330點。恒生科技指數開市報5773點，跌2.56%。
滴滴退市陰霾未散，科技股捱沽。阿里巴巴（9988）跌7.96%，報109.9元，再度破底，為表現最曳藍籌；騰訊（0700）跌2.98%，報448.8元；美團（3690）跌2.07%，報236.2元；小米（1810）跌1.83%，報19.3元。
恒指今日換馬，藍籌新貴走勢各異。中概股齊跌，京東（9618）開市報309.8元，跌3.67%；網易（9999）開市報160.3元，跌5.26%；潤啤（0291）無成交，報62.35元；新奧（2688）開市報148.9元，升1.29%。龍湖（0960）升2.89%，報39.1元，是升幅最大的藍籌。
中國恒大（3333）危機升級，集團宣布無法履行擔保責任。恒大開市報2.09元，跌7.11%；恒大物業（6666）開市報3.56元，跌2.47%；恒大汽車（0708）開市報2.9元，跌11.31%；恒騰（0136）開市報3.3元，升2.48%。
中國總理李克強上周五表示將適時降準，內銀個別發展。工行（1398）跌0.46%，報4.34元；招商銀行（3968）跌0.16%，報63.85元；中行（3988）無升跌，報2.76元；建行（0939）升0.19%，報5.34元。