銀河聯昌指出，過去幾天出現一些內房再融資的重要進展，包括人行、證監在內等監管機構都進一步採取行動以助內房再融資，亦不再只國企內房如保利發展、招商蛇口等，亦包括大型民企內房如萬科（2202）、龍湖（0960）、碧桂園（2007）等，開始見到部分中型內房亦獲監管機構批准再融資。

當中，龍光（3380）公布其獲證監批准發行企業債，是近六個月來的首次﹔而上周中旬另一家中型內房綠城（3900）亦獲准發行中期票據，前者的主要投資者來自金融機構，後者則來自銀行，在該行看來這表明監管機構有意批准更多中型內房再融資，這至關重要，因為可能助它們在未來 3-12 個月內解決短期債務的償還義務。

此前，除了債券市場，監管機構亦放寬資產支持證券的發行（ABS發行），綜合上述情況，再加上銀行已增加向開發商貸款，特別對中型開發商而言可能會降低未來的違約風險。

銀河聯昌評估後，認為如旭輝（0884）、合景泰富（1813）、世茂（0813）、雅居樂（3383）、時代（1233）及融創（1918）或是近期獲得批准的融資潛在企業。整體而言，該行亦相信在不久將來，內房股價將在監管協助房企再融資的積極主動的取態下迎來強勁反彈。

今日早市，內房逆市向上，藍籌碧桂園暫升4.96%、潤地（1109）暫升2.84%、中海外（0688）暫升1.6%、龍湖先升後回，暫微跌0.39%﹔民企中，世茂暫升3.66%、融創中國暫升3.86%、旭輝暫升3.7%、萬科暫升3.13%等。