【有片：選股王】倘看好內地政策轉向偏寬 可留意華夏滬深三百
文章日期：2021年12月6日 12:45
港股今早受壓，恒指低開後最多跌398點後反彈，跌幅一度收窄至138點再受回軟，半日收報23,466點，跌300點或1.26%。大市半日成交991億元。
中概股或面臨退市危機，觸發在港掛牌的中概股亦捱沽。阿里巴巴（9988）、京東（9618）、小鵬汽車（9868）跌3%至7%不等。不過，市場憧憬人行未來一至兩周降準，內銀、中資券商繼續有追捧。招行（3968）升逾1%，中信証券（6030）升半成。內房喘定，物管股向好。碧桂園（2007）碧桂園服務（6098）分別升4%及2%。基建、水泥、玻璃亦有炒作。此外，電力、新能源、航運港口保持強勢。
中證監早前同意開展證券公司帳戶管理功能優化試點，措施有助券商的客戶管理賬戶，資金調配，有利券商推廣財富管理服務。此外，內地A股表現改善，中概股或加快回歸，都有利券商。
不過，中資券商股近年都是有波動無升幅，近日低位回升不少，現水平追入博值率一般。若然看好內地政策轉向偏寬，利好股市表現，倒不如直接買A股ETF，如華夏滬深三百（3188）。滬深300上月低位整固後動力轉強，蓄勢向上挑戰9月延伸下降軌約4950點，一旦突破企穩將有望展開新一輪升勢。
劉思明