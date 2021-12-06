黃思麗預告，一田明年將再擴大版圖，計劃再開3間分店，當中一間為最快明年將於天水圍開設第二間YATA KONBINI分店，同時計劃其他模式概念店，屆時一田在香港將合共有14間分店，包括3間百貨、9間超市及2間便利店。黃思麗表示，將日式生活百貨的購物體驗擴展到天水圍區，以配合集團未來整體發展策略，增加覆蓋率。新店將首次坐落於天水圍 Wetland，是第二間以「超市+便利店」概念營運的KONBINI分店，佔地介乎3800呎，預計將於2022年上半年開幕，以滿足區內生活需要，並透過豐富的日式超市商品種類選擇，吸納更多區內具消費力的家庭客戶群，長遠提升區內生活質素。一田表示，選址新店時主要考慮發展潛力，冀配合集團未來的宏觀發展策略，同時能帶動一田業務持續增長。

此外，荃灣店3樓的百貨新店，商場中庭特設「 Donald Duck and friends期間限定店」，打造一系列全新潮流服飾、精緻精品及打卡甜點，更有多項荃灣店限定優惠以及禮品換領。

記者：陳麗歡