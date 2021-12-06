兩間公布皆表示，已經承保的客戶保障權益不受影響。據銀保監在10月發布的通知，對已經開展互聯網人身保險業務的保險公司給予過渡期，對現有互聯網人身保險業務整改，要求在今年12月31日前全面符合通知的各項要求。

通知要求，保險公司應對互聯網人身保險業務實施專屬管理，遵循網點布設、銷售管理等經營規則。保險公司申請審批或者備案互聯網人身保險產品，產品名稱應包含「互聯網」字樣，銷售渠道限於互聯網銷售。非互聯網人身保險產品不得使用相關字樣。涉及線上線下融合開展人身保險業務的，不得使用互聯網人身保險產品，不得將經營區域擴展至未設立分支機構的地區。

險企開展互聯網人身保險業務，應連續四個季度綜合償付能力充足率達到120%，核心償付能力不低於75%；連續四個季度風險綜合評級在B類及以上；連續四個季度責任準備金覆蓋率高於100%；保險公司公司治理評估為C級及以上；銀保監會規定的其他條件。

若保險公司申請審批十年期以上的普通型人壽保險或年金保險產品，其連續四個季度綜合償付能力充足率需超過150%，核心償付能力不低於100%；連續四個季度綜合償付能力溢額超過30億元（人民幣，下同）；連續四個季度，或兩年內六個季度風險綜合評級在A類以上；上年度未因互聯網保險業務經營受到重大行政處罰；保險公司公司治理評估為B級及以上，以及銀保監會規定的其他條件。

報道引述業內人士表示，根據上述要求，預計將有一批保險公司暫時無法開展互聯網人身保險業務，或部分互聯網人身險產品銷售將受到影響。這些保險公司或產品，須等到符合要求之后，才可繼續開展相關業務或銷售。