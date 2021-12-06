集團執行董事及董事會秘書徐冰指出，智能汽車及智慧生活的業務發展有明顯優勢，未來人們會花更多時間在汽車中消費、工作或娛樂，可結合集團其他業務領域而創造協同效應；智慧生活方面則是由於互聯網、5G等的普及，加上「元宇宙」概念的興起，人工智能作為元宇宙的基礎設備，可扮演與物理世界的「連接者」角色，並有助降低應用開發成本，預計未來市場會有很大的需求。

商湯招股價介乎3.85元至3.99元，擬合共發售15億股，當中九成為國際配售，一成為公開發售，集資最多59.85億元。該股一手1000股，入場費4030.21元，招股將於周五（10日）中午截止，本月17日在港交所（0388）掛牌上市，聯席保薦人為中金、海通國際及匯豐。

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