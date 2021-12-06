遠展以33.8億售啟德寫字樓予中電 將為中電新總部
文章日期：2021年12月6日 23:25
遠東發展（0035）宣布，以作價33.8億元出售鄰近啟德體育園的寫字樓項目予中電控股（0002）旗下的中電地產，涉及樓面面積為16192.35平方米，今次交易作價若作任何增加淨值調整，不會超過3.5億元。該集團指，該項目內的酒店契約，則轉讓予遠展另一附屬公司，酒店部份的可建樓面面積為15378.098平方米。遠展稱，中電將以此項目作為新總部。
遠展指出，中電一方要求對附加設計執行之有關額外成本及對現有辦公室部分設計之更改，將加入至代價，作為完成後調整之一部分。今次交易，中電將會進行分期付款，作價則反映按無負債基準計算的辦公室部分價值。其今次出售項目，將變現該地塊及該發展項目之價值，所得收益得以變現及資本可循環投資，及增加流動資金及減少資產負債淨額。出售所得，將用作一般營運資金。
該集團預期，出售啟德寫字樓會確認公平值收益約5億元，此前同一項目的公平值收益4.38億元，則早於2019年度報表內所以反映。今次其出售的寫字樓部份，截至9明月底止，賬面值為12.93億元。遠展在港主力發展住宅及酒店項目，近年才於啟德體育園附近投得商業用地，興建寫字樓及酒店物業，目前有關項目正興建中。中電方面，則未見在官網及公告內披露有關交易詳情。