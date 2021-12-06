遠展指出，中電一方要求對附加設計執行之有關額外成本及對現有辦公室部分設計之更改，將加入至代價，作為完成後調整之一部分。今次交易，中電將會進行分期付款，作價則反映按無負債基準計算的辦公室部分價值。其今次出售項目，將變現該地塊及該發展項目之價值，所得收益得以變現及資本可循環投資，及增加流動資金及減少資產負債淨額。出售所得，將用作一般營運資金。

該集團預期，出售啟德寫字樓會確認公平值收益約5億元，此前同一項目的公平值收益4.38億元，則早於2019年度報表內所以反映。今次其出售的寫字樓部份，截至9明月底止，賬面值為12.93億元。遠展在港主力發展住宅及酒店項目，近年才於啟德體育園附近投得商業用地，興建寫字樓及酒店物業，目前有關項目正興建中。中電方面，則未見在官網及公告內披露有關交易詳情。