Omicron症狀輕微的報告安撫投資者情緒，南非數據顯示新的變異株並未導致住院率升高，美股三大指數向上，道指創9個月最大升幅，及11月26日後新高，高見35356.75點。其他消息方面，美國宣布外交抵制北京冬奧會，料激化中美緊張關係。中國人行宣布降準0.5個百分點後，李克強表示有餘地運用降準等多種貨幣工具。