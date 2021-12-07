Omicron未導致住院率升高 道指創9個月最大升幅 收市升646點
文章日期：2021年12月7日 08:15
Omicron症狀輕微的報告安撫投資者情緒，南非數據顯示新的變異株並未導致住院率升高，美股三大指數向上，道指創9個月最大升幅，及11月26日後新高，高見35356.75點。其他消息方面，美國宣布外交抵制北京冬奧會，料激化中美緊張關係。中國人行宣布降準0.5個百分點後，李克強表示有餘地運用降準等多種貨幣工具。
聯合健康保險升2.4%，報460.11美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻71點，而NIKE跌0.78%，報168.91元，拖低道指8點。
道瓊斯工業平均指數收漲646點，升幅1.88%，報35227點。標普500指數收漲53點，升幅1.18%，報4591點。納斯達克綜合指數收漲139點，或0.93%，報15225點。
科技股方面，蘋果收市報165.32元，升2.15%，谷歌母公司Alphabet收市報2863.1元，升0.81%，亞馬遜收市報3427.37元，升1.1%，Facebook收市報317.87元，升3.59%。
歐洲STOXX 600指數收漲1.29%，報468點。德國DAX指數收漲1.39%，報15380點；法國CAC 40指數漲1.49%，報6865點；英國富時100指數收漲1.55%，報7232點。