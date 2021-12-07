物業位於廣州國際機場富力綜合物流園，其位於中國廣州市花都區華東縣，佔地1,470畝，計劃總建築面積為超過1,200,000平方米。目前落成的高標準倉庫、廠房及冷庫可出租面積約889,820平方米，並配套設施亦已落成。未開發的倉庫淨用地面積約210畝。

公司指，出售事項可讓集團變現自投資以來一段時間所累積於該等物業的投資價值，並為集團帶來增強財務靈活性的機會。

公司又指，出售事項所得現金資源將協助集團處理其最近到期債務，包括但不限於離岸優先票據。集團正致力於產生足夠的離岸現金流，以履行其離岸財務承擔，而出售事項為集團為履行其財務承擔而需實現的數個里程碑之一。然而，並無保證集團將能夠按計劃完成該等里程碑，可能對集團的離岸流動資金產生不利影響。

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