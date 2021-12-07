富力悉售廣州國際機場富力綜合物流園 料涉資逾30億元
文章日期：2021年12月7日 08:39
富力地產（2777）公布，出售廣州國際機場富力綜合物流園30%之權益給合作伙伴，即與Blackstone聯屬的基金附屬公司，完成後將不再持有任何權益。代價為物業價值人民幣73億元(待定)及目標集團於完成日期資產淨值，兩項之和的30%。截至9月底目標集團之未經審核綜合資產淨值約為41.46億元人民幣。假設上述數字為最終數字，出售代價約34億。
物業位於廣州國際機場富力綜合物流園，其位於中國廣州市花都區華東縣，佔地1,470畝，計劃總建築面積為超過1,200,000平方米。目前落成的高標準倉庫、廠房及冷庫可出租面積約889,820平方米，並配套設施亦已落成。未開發的倉庫淨用地面積約210畝。
公司指，出售事項可讓集團變現自投資以來一段時間所累積於該等物業的投資價值，並為集團帶來增強財務靈活性的機會。
公司又指，出售事項所得現金資源將協助集團處理其最近到期債務，包括但不限於離岸優先票據。集團正致力於產生足夠的離岸現金流，以履行其離岸財務承擔，而出售事項為集團為履行其財務承擔而需實現的數個里程碑之一。然而，並無保證集團將能夠按計劃完成該等里程碑，可能對集團的離岸流動資金產生不利影響。
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