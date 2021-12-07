港股ADR升385點 夜期高水370點 美期亞股個別發展
文章日期：2021年12月7日 08:54
美股向上，港股ADR升385點或1.62%，報23735點，即月恒指夜期升387點，高水370點，報23719點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.83%，折合報455.98元；阿里巴巴（9988）升6.95%，折合報120.53元；美團（3690）升3.31%，折合報240.08元；匯控（0005）升0.29%，折合報44.98元；建行（0939）跌0.63%，折合報5.36元。
道期現升0.022%；標期現跌0.01%；納期現跌0.04%。日股現升0.31%，韓股現跌0.15%，澳股現升0.39%。
今日焦點股份可留意：
龍光（3380）折讓約9.9%配股，籌11億。
富力（2777）悉售廣州國際機場富力綜合物流園，料涉資逾30億元。
世茂（0813）折讓約8.5%配股，籌11億。
遠展（0035）以33.8億售啟德寫字樓予中電（0002），將為中電新總部。
上海復旦（1385）擬分拆上海華岭於北交所上市。
澳門媒體︰永利（1128）擬本月下旬終止與中介人合作。
郭曉亭辭任佳兆業美好（2168）副主席。
東風汽車（0489）上月汽車銷售跌12.2％ 產量跌21％。
中國恒大（3333）成立風險化解委員會，成員包括越秀及粵海控股高層。
WAC（8619）委任前亞姐梁雪瑤做執董。
花樣年（1777）：境內外負債合共達520億人幣。另，11月份單月合約銷售額按年跌63.5%。
金輪天地（1232）就3隻票據洽商延期還款。
中海外（0688）首11個月合約銷售額按年增3%。
吉利（0175）今年首11個月銷量117萬部，達全年目標76%。
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