恒指高開355點 阿里升8% 恒大升6.6% 富力升4.3% 世茂跌3.6%
文章日期：2021年12月7日 09:25
恒指今早高開355點或1.53%，報23704點，成交金額62億元；國指今早高開134點或1.63%，報8409點。恒生科技指數開市報5846點，升2.07%。
藍籌39隻升，15隻下跌，10隻無升跌。阿里巴巴（9988）升8.25%，報122元，是升幅最大的藍籌；恒地（0012）跌0.92%，報32.3元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股25隻升，3隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報122元，升8.25%；跌幅最大的是京東（9618）開市報300元，跌1.96%。
恒指上試10天線(23910.21點)，科指距10天線(6050.62點)仍有一段距離。
龍光（3380）折讓約9.9%配股，籌11億。開市報7.3元，跌3.31%。
富力（2777）悉售廣州國際機場富力綜合物流園，料涉資逾30億元。開市報4.09元，升4.34%。
世茂（0813）折讓約8.5%配股，籌11億。見52周低8.58元，開市報8.58元，跌3.6%。
遠展（0035）以33.8億售啟德寫字樓予中電（0002），將為中電新總部。遠展開市報2.45元，升2.94%。中電開市報74.95元，跌0.46%。
上海復旦（1385）擬分拆上海華岭於北交所上市。開市報27.5元，升1.48%。
澳門媒體︰永利（1128）擬本月下旬終止與中介人合作。開市報6.36元，升2.09%。
郭曉亭辭任佳兆業美好（2168）副主席。開市報13.58元，升4.46%。
東風汽車（0489）上月汽車銷售跌12.2％ 產量跌21％。開市報7.1元，升1.28%。
中國恒大（3333）成立風險化解委員會，成員包括越秀及粵海控股高層。開市報1.93元，升6.63%。
WAC（8619）委任前亞姐梁雪瑤做執董。無成交，報0.248元。
花樣年（1777）：境內外負債合共達520億人幣。另，11月份單月合約銷售額按年跌63.5%。花樣年停牌。
金輪天地（1232）就3隻票據洽商延期還款。無成交，報0.176元。
中海外（0688）首11個月合約銷售額按年增3%。開市報18.82元，升0.64%。
吉利（0175）今年首11個月銷量117萬部，達全年目標76%。開市報22.75元，升2.25%。
破頂股表現
破頂股包括，旺旺（0151）創52周高，見6.8元，開市報6.8元，升0.89%。
異動股
上升異動股，包括，阿里巴巴（9988）開市報122元，升8.25%；汽車之家（2518）開市報62.8元，升7.63%；百度（9888）開市報145元，升7.57%；啟明醫療（2500）開市報27.3元，升7.06%。
下跌異動股，包括，東方表行集團（0398）開市報4.6元，跌8.18%；盈健醫療（1419）開市報1.32元，跌4.35%；世茂集團（0813）見52周低8.58元，開市報8.58元，跌3.6%；龍光地產（3380）開市報7.3元，跌3.31%；本間高爾夫（6858）開市報3.25元，跌2.4%；騰盛博藥（2137）開市報41.25元，跌2.25%；建滔積層板（1888）開市報13.36元，跌2.2%；新奧能源（2688）開市報134.7元，跌2.04%；京東（9618）開市報300元，跌1.96%。
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