ARK Transparency ETF將是ARK Investment Management LLC的第九只ETF和第三隻指數基金。根據公司網站，該基金預計將於周三開始交易。

擬議中的新基金將追蹤一個不包括酒類、銀行、博彩和油氣等行業的指數。在這個包含100家公司的指數中，一些最大的成份股是科技和消費類公司，例如英偉達、特斯拉（Tesla）和Nike。ARK的發言人沒有回應置評。

根據《彭博社》報道，旗艦基金ARK Innovation ETF（ARKK）創2月份以來最差單周表現，下跌12.7%至一年多來最低水平。該公司8種策略中的6種在2021年錄得下跌，其中表現最差的是ARK Genomic Revolution ETF（ARKG），跌幅達37%。

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