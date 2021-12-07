佳兆業據報多個房產項目出現欠薪停工問題
文章日期：2021年12月7日 10:42
內房財困問題惹市場關注。《央視財經》引用業內人士消息報道，佳兆業（1638）旗下多個房產項目因資金問題出現欠薪、停工等問題。有購買了位於廣州金融城的佳兆業壹號項目的業主表示，買樓5年至今仍未收樓。
報道指，佳兆業壹號項目的施工外架已經撤去，惟樓盤外立面和玻璃還沒有完工，大門緊鎖，業主無法進入內部查看施工進度。報道提到，業主於2017年購買了佳兆業壹號一期的房產，合約約定2019年12月毛坯驗收，2020年底精裝交付，後拖延至2021年底精裝交付，如今又被告知無法按時交樓。
報道指，有工地工人向記者反映，佳兆業有7至8個工地已停工，涉及清遠、南沙及中山等地，有工地項目主管表示，佳兆業拖欠了人工工資逾1700萬元人民幣，材料款亦未結帳。
佳兆業現報0.92元，升1.09%。
其他報道
馬斯克以3000萬美元售出手上最後一間豪宅 成為「無殼蝸牛」
微博IPO 272.8元定價 超購1.6倍 一手中籤率為47%
女股神Cathie Wood擬推三年來第二隻ETF 主要追蹤科技消費類公司
恒指高開355點 阿里升8% 恒大升6.6% 富力升4.3% 世茂跌3.6%