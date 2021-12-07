報道指，佳兆業壹號項目的施工外架已經撤去，惟樓盤外立面和玻璃還沒有完工，大門緊鎖，業主無法進入內部查看施工進度。報道提到，業主於2017年購買了佳兆業壹號一期的房產，合約約定2019年12月毛坯驗收，2020年底精裝交付，後拖延至2021年底精裝交付，如今又被告知無法按時交樓。

報道指，有工地工人向記者反映，佳兆業有7至8個工地已停工，涉及清遠、南沙及中山等地，有工地項目主管表示，佳兆業拖欠了人工工資逾1700萬元人民幣，材料款亦未結帳。

佳兆業現報0.92元，升1.09%。

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