景順：降準表明央行正穩定地產市場
文章日期：2021年12月7日 14:26
人行昨宣布下調金融機構銀行存款準備金率0.5個百分點，景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，考慮到國內面臨的整體經濟壓力，早前一直預期央行會在年底之前再次降準。市場日益擔心經濟進一步放緩可能推動了央行行使「賣出期權」，以應對經濟下滑和提振市場情緒。通過此次降準，央行表明正通過一種有力的方法來穩定地產市場。
趙耀庭稱，此次降準對流動性和信貸的影響仍要取決於央行是否決定續作12月到期的MLF（中期借貸便利），但初步估計此次降準的影響應比7月小得多。
趙耀庭認為，在全球大多數央行都在收緊貨幣政策之際，中國人民銀行是唯一一個逆向而行的主要央行。最近一次降準是幾個月前的政策轉變，當時，央行官員孫國峰表示貨幣和流動性狀況將保持平衡。此後，房地產市場持續低迷、消費需求不溫不火和輸入成本增長導致中國經濟的不利因素增加，增長放緩。
中國目前仍處在經濟周期中期的放緩階段，降準正是經濟恢復正軌所需要的。為穩定經濟增長，央行有可能在明年進行更多降準。將密切關注即將召開的中央政治局會議和中央經濟工作會議，這將提供更多有關政策前景的指引。經過此次降準，中國的宏觀經濟背景有望進一步向好。
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