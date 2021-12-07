季內，持牌機構及人士和註冊機構的總數為48364個，其中持牌機構的數目為3180家。證監審閱了78宗新的上市申請，包括三宗來自採用不同投票權架構的公司及15宗來自尚未有盈利的生物科技公司的申請。證監亦認可了在香港公開發售的31隻單位信託及互惠基金、四隻強制性公積金匯集投資基金及73項非上市結構性投資產品，並為12家新的開放式基金型公司進行註冊。

執法方面，證監會季內對兩家持牌機構及五名人士作出了紀律處分，涉及的罰款總額為1,195萬元，亦分別聯同警務處及廉政公署採取聯合行動，藉以打擊涉及上市公司的失當行為。警方就涉嫌串謀詐騙、盜竊及洗錢的罪名拘捕了兩名人士，而廉政公署則拘捕了六名涉嫌觸犯貪污罪行的人士。

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