恒指早市升幅曾收窄至163點，午後曾升最多640點，全日高低波幅擴闊至477點。

恒指收市升634點或2.72%，報23983點，成交金額1534億元，較上日減少9.75%，是12月2日1475.63億元成交後最少；國指升252點或3.05%，報8527點。恒生科技指數收報5968點，升4.21%。

藍籌50隻升，9隻下跌，5隻無升跌。阿里巴巴（9988）升12.24%，收報126.5元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌2.15%，收報5.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報22.15元，升15.36%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報228.4元，跌0.09%。

恒指收市重上10天線(23938.13點)，科指大升，但仍與10天線(6062.85點)有一段距離。

北水南下合計淨流入31.66億元，較上日減少14.81%，連續第10日流入，累計流入193.77億元，對上一次連續10日淨流入是5月25日。南水北上合計淨流入79.49億元人民幣，較上日增加1911.75%，連續第5日流入，累計流入235.88億元。

三大指數即日表現

恒指曾升最多2.74%，是10月7日後最大升幅，當日升幅為3.23%。今日高見23989.78點，是11月29日24134.32點後最高。今日收市報23983.66點，是11月26日後收市新高，當日報24080.52點。

科指曾升最多4.21%，是10月7日後最大升幅，當日升幅為5.51%。今日高見5968.5點，是12月2日6044.63點後最高。今日收市報5968.5點，是12月2日後收市新高，當日報6017.56點。

國指曾升最多3.09%，是10月7日後最大升幅，當日升幅為3.83%。今日高見8530.8點，是11月29日8636.1點後最高。今日收市報8527.12點，是11月26日後收市新高，當日報8576.07點。

焦點股

阿里巴巴（9988）收報126.5元，升12.24%。曾升最多12.42%，是創上市以來最大升幅。今日高見126.7元，是12月1日127元後最高。今日收市報126.5元，是11月30日後收市新高，當日報127.3元。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是12月2日。

午後消息股表現

傳金沙（1928）、新濠新濠（0200）關閉中介人貴賓廳，兩股最多曾升逾6%及4%。金沙收報18.16元，升6.2%。新濠收報10.2元，升3.76%。

科技股追隨隔夜中概股大幅反彈，阿里巴巴收報126.5元，升12.24%。百度（9888）收報148元，升9.79%。騰訊（0700）收報463.8元，升3.57%。美團（3690）收報245.8元，升5.77%。另外，奧迪據報與阿里、百度和騰訊聯手開發車內技術。

寬限期結束 恒大（3333）債權人：尚未收到到期的美元債利息。昨日，中國恒大成立風險化解委員會，成員包括越秀及粵海控股高層。平上市低位1.8元，收報1.83元，升1.1%。

政治局會議未提「房住不炒」，另外，景順：降準表明央行正穩定地產市場。內房股普遍向上，寶龍地產（1238）收報4.71元，升8.78%；融創（1918）收報15.54元，升16.84%；新城發展（1030）收報5.57元，升6.3%；雅居樂（3383）收報5.22元，升6.53%；時代中國（1233）收報4.71元，升7.29%；奧園（3883）收報1.85元，升12.8%；旭輝（0884）收報4.76元，升8.92%；中國新城鎮（1278）創上市新低，見0.08元，收報0.088元，升6.02%；融信中國（3301）收報3.07元，升6.97%；中海宏洋（0081）收報3.92元，升7.99%。

羚邦（2230）：持續拓展NFT、奢侈品等品牌業務 料全年收入升幅達雙位數。收報0.191元，升6.11%。

海豐國際（1308）建議宣派特別股息。收報30.95元，升0.32%。

今早及隔晚消息股表現

合景泰富（1813）主席昨網傳被查，澄清後反彈近9%。合景泰富收報6.2元，升10.32%。合景悠活（3913）收報4.49元，升3.7%。

中國11月份進、出口多過預期，順差遜預期。港口運輸股向上，中遠海控（1919）收報14.34元，升2.58%；太平洋航運（2343）收報3.19元，升5.63%；天津港發展（3382）收報0.65元，升1.56%；招商局港口（0144）創52周高，見14.92元，收報14.6元，升1.25%；勝獅貨櫃（0716）收報1.28元，升5.79%；東方海外（0316）收報161.1元，升2.61%。

佳兆業（1638）據報多個房產項目出現欠薪停工問題。收報0.92元，升1.1%。

世茂服務（0873）共3.5億，購蘇州、湖南物管公司。創上市新低，見8.52元，收報9.19元，升6.49%。

龍光（3380）折讓約9.9%配股，籌11億。收報6.86元，跌9.14%。

富力（2777）悉售廣州國際機場富力綜合物流園，料涉資逾30億元。富力11月銷售收入按年跌43%，全年累計仍跌4%。收報4.2元，升7.14%。

世茂（0813）折讓約8.5%配股，籌11億。世茂先跌後回升，曾見52周低8.24元，收報9.05元，升1.69%。

遠展（0035）以33.8億售啟德寫字樓予中電（0002），將為中電新總部。遠展收報2.58元，升8.4%。中電（0002）收報75.45元，升0.2%。

上海復旦（1385）擬分拆上海華岭於北交所上市。收報26.75元，跌1.29%。

澳門媒體︰永利（1128）擬本月下旬終止與中介人合作。收報6.51元，升4.49%。

郭曉亭辭任佳兆業美好（2168）副主席。收報14.2元，升9.23%。

東風汽車（0489）上月汽車銷售跌12.2％ 產量跌21％。收報7.29元，升3.99%。

WAC（8619）委任前亞姐梁雪瑤做執董。收報0.243元，跌2.02%。

花樣年（1777）：境內外負債合共達520億人幣。另，11月份單月合約銷售額按年跌63.5%。停牌。

金輪天地（1232）就3隻票據洽商延期還款。創上市新低，見0.175元，收報0.194元，升10.23%。

中海外（0688）首11個月合約銷售額按年增3%。收報19.06元，升1.93%。

吉利（0175）今年首11個月銷量117萬部，達全年目標76%。收報23.25元，升4.49%。

破頂股表現

破頂股包括，易緯集團（3893）創上市新高，見1.11元，收報1.08元，升12.5%；遠洋集團（3377）創52周高，見1.99元，收報1.94元，升2.65%；招商局港口（0144）創52周高，見14.92元，收報14.6元，升1.25%；旺旺（0151）創52周高，見6.9元，收報6.9元，升2.37%；電訊數碼（6033）創52周高，見3.47元，收報3.39元，升0.89%。

破底股方面

內房物管股破底，包括，世茂服務（0873）創上市新低，見8.52元，收報9.19元，升6.49%；中國新城鎮（1278）創上市新低，見0.08元，收報0.088元，升6.02%；金輪天地（1232）創上市新低，見0.175元，收報0.194元，升10.23%；朗詩（0106）見52周低0.365元，收報0.38元，無升跌。

醫療醫藥股破底，包括，心通醫療（2160）創上市新低，見4.25元，收報4.32元，升0.7%；諾輝健康（6606）創上市新低，見24.5元，收報25.1元，升1.41%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見487元，收報500元，升0.36%；福森藥業（1652）創上市新低，見1.4元，收報1.42元，跌29.35%；貝康醫療（2170）創上市新低，見7.76元，收報7.92元，跌1.86%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見52.05元，收報53.5元，跌5.81%；堃博醫療（2216）創上市新低，見9.41元，收報9.44元，跌1.46%；康希諾生物（6185）見52周低135.4元，收報141.9元，升1.87%；北控醫療健康（2389）見52周低0.081元，收報0.085元，跌1.16%；環球醫療（2666）見52周低5.26元，收報5.3元，跌0.38%。

內需股破底，包括，卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.285元，收報0.345元，跌13.75%；英皇文化產業（0491）創上市新低，見0.048元，收報0.05元，跌18.03%；小米（1810）見52周低18.62元，收報19.24元，升0.63%；易鑫集團（2858）見52周低1.31元，收報1.36元，升3.03%；聯通（0762）見52周低3.82元，收報3.83元，升0.26%；H&H國際（1112）見52周低12.76元，收報13.22元，升0.61%；原生態牧業（1431）見52周低0.28元，收報0.285元，升1.79%。

其他破底股包括，比高（8220）創上市新低，見0.024元，收報0.024元，跌14.29%；中國科培（1890）見52周低3.45元，收報3.72元，升1.09%；寶光實業（0084）見52周低0.066元，收報0.074元，升5.71%；新意網集團（1686）見52周低6.46元，收報6.65元，升2.78%；金源米業（0677）見52周低0.5元，收報0.5元，跌1.96%；英皇國際（0163）見52周低0.97元，收報0.98元，升1.03%；松齡（1989）見52周低0.84元，收報0.84元，無升跌；麗展（0488）見52周低3.61元，收報3.71元，升1.64%；黛麗斯（0333）見52周低0.495元，收報0.495元，跌4.81%；意馬國際（0585）見52周低0.6元，收報0.62元，無升跌；Dynam（6889）見52周低6.6元，收報6.8元，升3.03%。

異動股

上升異動股，包括，聯易融（9959）收報7.1元，升23.48%；中港照相（1123）收報0.158元，升17.91%；融創（1918）收報15.54元，升16.84%；新世紀醫療（1518）收報0.99元，升16.47%；易居企業（2048）收報2.24元，升15.46%；明源雲（0909）收報22.15元，升15.36%；偉俊集團控股（1013）收報0.067元，升13.56%；山東墨龍（0568）收報4.48元，升13.42%；奧園（3883）收報1.85元，升12.8%；融創服務（1516）收報11.9元，升12.69%。

下跌異動股，包括，福森藥業（1652）創上市新低，見1.4元，收報1.42元，跌29.35%；英皇文化產業（0491）創上市新低，見0.048元，收報0.05元，跌18.03%；普天通信（1720）收報0.39元，跌17.89%；太陽城集團（1383）收報0.136元，跌15%；比高（8220）創上市新低，見0.024元，收報0.024元，跌14.29%；卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.285元，收報0.345元，跌13.75%；凱升控股（0102）收報0.151元，跌12.21%；盈健醫療（1419）收報1.24元，跌10.14%；龍光地產（3380）收報6.86元，跌9.14%；粤海置地（0124）收報0.72元，跌8.86%；普華和順（1358）收報0.93元，跌8.82%。

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