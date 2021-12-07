憧憬放寬民企內房融資 世茂境內債彈逾三成
文章日期：2021年12月7日 16:53
受內地放水及可能放寬內房民企融資消息刺激，今日內房部分股債大反彈，當中被投行視為「高風險」的多隻內房的境內債急彈。當中今日以折讓8.54%配股籌資11.73億元的世茂（0813）旗下的「20世茂G1」單日彈31.71%、「20世茂G2」單日彈15.05%、「19世茂G3」彈10.53%、「19世茂01」彈9.08%，其餘境內債亦多有3至5%升幅，令多隻境內債價重回60元水平左近。世茂今日股價亦先跌後升，曾低見8.24元，收市倒升1.69%，收報9.05元。
至於融創中國（1918）旗下的境內債「20融創02」彈17.61%、「21融創01」彈15.98%、「20融創01」彈9.75%、「16融地01」彈6.23%﹔其餘融信（3301）旗下「20融信01」今日亦彈12.99%、「20融信03」彈6.56%﹔禹洲（1628）旗下「19禹洲02」升9.47%﹔中國奧園（3883）旗下「20奧園01」升4.98%。
股價方面，融創中國今升幅跑出，全日升16.84%﹔中國奧園亦升12.8%﹔合景泰富（1813）否認主席被查後，今日亦升10.32%﹔旭輝升8.92%、寶龍（1238）升8.78%。物管股亦跟隨造好，融創服務（1516）升12.69%、碧桂園服務（6098）升11.13%、獲融創收購的第一服務（2107）升9.5%、佳兆業美好（2168）升9.23%等。
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