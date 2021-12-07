保監局：監管思維正由「治療性」轉變為「預防性」
文章日期：2021年12月7日 17:23
保監局行政總監張雲正在保險論壇上表示，保險監管思維正由「治療性」轉變為「預防性」，當局改變了檢視保險公司監管的方法，會多花資源監管風險較高的險企向他們給予指引，讓他們進行改善。
針對保險公司和中介人的行為監管，保監局市場行為部主管（署任）暨法律總監郭家華表示，將會針對三項關注，包括如何處理投訴，要求保險公司和中介人以客觀的態度處理；違規行為關注，在實際發生問題前防止發生，例如防止代理代為收取保費，孤兒單等；另外還有保險中介人持續專業培訓（CPD），今年起每年CPD時數要求，由10小時增至15小時，其中3小時需與道理和監管有關，他表示保監局將會在今年底或明年初，推出3小時的相關電子培訓課程。
保監局上月公布成立業界開放應用程式介面（API）小組，張雲正表示目前小組有31名成員，有意再增加更多，正在尋找應用場境和預備先導計劃，預期至明年底時，會推出API架構和相關的指引，讓險企可與其他行業的伙伴合作。他期望屆時可進入由金管局主導的商業數據通（CDI）平台，可獲得更多的另類數據，供保險業界進行分析。
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