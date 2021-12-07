Uberization一類平台，一般標榜自由工作、多勞多得，但平台面臨的壓力，便有別於一般企業，須同時讓「員工」有若干自由，又須確保服務質素，同時要維持合宜價位給客人，也要分佣予餐廳，以便與對家競爭。正因要平衡多方利益，一旦一方謀求更多，便可能要向另一方開刀，容易失衡。

自由工作對「員工」看似着數，但平台本身要確保每日運作暢順，亦因車手是否「僱員」的界線模糊，便自然有懲罰機制，亦須按市場環境隨時調節工資計法，也可免去福利、強積金等支出，是為灰色地帶。一旦競爭漸趨激烈，又或者大市場環境轉壞，車手容易成為目標。亦因車手普遍不算「僱員」，遇到意外沒有保障，亦是這種運作模式的另一面。車手的入職要求不高，有時月薪可達數萬，當中也包含了全職僱員的應有福利，只是羊毛出自羊身上而已。

今年初荷蘭阿姆斯特丹上訴法定裁定，Deliveroo車手屬僱員，不是自僱。同期英國最高法院亦宣判，Uber旗下車手應享有最低工資與法定28日假期。歐洲較重視人權，未來趨勢似乎傾向將這類「員工」盡量與正式僱員看齊，而最後相關支出，也會轉嫁予消費者，亦削弱企業的競爭力。

本來這類企業便是靠在灰色地帶之間找到空位，進而將利潤分予各方，只在乎能否協調得好，令各方都願意繼續合作下去。不少人希望這類「員工」都能享有多些福利，如此一來，若非客人承受加價，便是車手收入降低，其中一方不滿都成問題。而目前這類企業「受惠」於疫情，盈利仍然不多，甚至繼續虧損。唯一可喜的，是香港兩日後全部食肆須使用安心出行，應可刺激外賣急增，相信這份經濟成果，未來可與車手們分享，亦是政府的一大政績。

賈文清

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