道指曾升最多1.68%，見11月24日後即市及收市新高。連升2日，累計升1139.35點，對上一次連升2日是11月23日，及連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是11月24日。

標指曾升最多2.23%，是3月1日後最大升幅，見11月24日後即市及收市新高。連升2日，累計升148.32點，對上一次連升2日是11月24日，及連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是11月24日。

納指曾升最多3.25%，是3月9日後最大升幅，見12月1日後即市最高，及11月29日後收市新高。連升2日，累計升601.45點，對上一次連升2日是11月19日。及連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是11月19日。

道瓊斯工業平均指數收漲492點，升幅1.4%，報35719點。標普500指數收漲95點，升幅2.08%，報4686點。納斯達克綜合指數收漲461點，或3.04%，報15686點。

高盛升2.78%，報400.11美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻71點，而默沙東跌1.55%，報72.28元，拖低道指7點。

科技股方面，蘋果收市報171.18元，升3.54%，谷歌母公司Alphabet收市報2945.39元，升2.87%，亞馬遜收市報3523.29元，升2.79%，Facebook收市報322.81元，升1.55%。

歐洲STOXX 600指數收漲2.45%，報480點。德國DAX指數收漲2.82%，報15813點；法國CAC 40指數漲2.91%，報7065點；英國富時100指數收漲1.49%，報7339點。