港股ADR跌3點 夜期高水91點 美期亞股上升 微博上市
文章日期：2021年12月8日 08:51
美股向上，港股ADR跌3點或0.02%，報23979點，即月恒指夜期升62點，高水91點，報24075點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.44%，折合報465.84元；阿里巴巴（9988）跌3.25%，折合報122.39元；美團（3690）升1.06%，折合報248.4元；匯控（0005）升0.15%，折合報45.72元；建行（0939）跌0.21%，折合報5.32元。
道期現升0.047%；標期現升0.11%；納期現升0.18%。日股現升0.78%，韓股現升0.83%，澳股現升0.66%。
今日焦點股份可留意：
微博（9898）上市，定價272.8元。
蘋果通知供應商從11月至1月加快iPhone生產。
融創中國（1918）再出售2671萬股貝殼ADR，套現41億。另，融創中國11月賣樓大跌47%。
合景泰富（1813）再澄清：主席如常履行職務，未被約談調查。
乘聯會︰11月中國乘用車零售按年跌12%。
長汽（2333）11月銷量12.25萬台，按年跌15.65%。
標普：恒大（3333）違約不可避免，中誠信國際：本息償還存在很大不確定性。
廣汽（2238）今年首11個月銷量升4%。
奧園（3883）11月賣樓腰斬，按年跌53.1%。
潤地（1109）訂三份貸款融資協議，涉資逾37億。
其他報道