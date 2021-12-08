恒指高開106點 阿里跌3%限制大市升幅 微博潛水6% 科指上試10天線
文章日期：2021年12月8日 09:26
恒指今早高開106點或0.45%，報24090點，成交金額39億元；國指今早高開34點或0.41%，報8562點。恒生科技指數開市報5999點，升0.52%。阿里（9988）限制大市升幅，騰訊（0700）、美團（3690）撐市。恒指續高於10天線(23878.58點)，科指上試10天線(6033.59點)。
藍籌44隻升，11隻下跌，9隻無升跌。龍湖（0960）升4.9%，報40.7元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌3%，報122.7元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）開市報467.6元，升0.82%；美團（3690）開市報250元，升1.71%。
恒生科技指數成份股24隻升，3隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報480.6元，升4.75%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報122.7元，跌3%。
微博（9898）上市，定價272.8元。開市報256.2元，跌6.09%。
佳兆業（1638）停牌，暫未公布原因。佳兆業停牌。佳兆業系其他股份方面，佳兆業美好（2168）開市報14.46元，升1.83%。佳兆業健康（0876）無成交，報0.097元。佳兆業資本（0936）無成交，報0.345元。星島（1105）無成交，報0.49元。
蘋果通知供應商從11月至1月加快iPhone生產。舜宇（2382）開市報230.8元，升1.05%；瑞聲（2018）開市報32.9元，升0.3%。
融創中國（1918）再出售2671萬股貝殼ADR，套現41億。另，融創中國11月賣樓大跌47%。開市報15.48元，跌0.39%。
合景泰富（1813）再澄清：主席如常履行職務，未被約談調查。開市報6.2元，無升跌。
乘聯會︰11月中國乘用車零售按年跌12%。吉利（0175）開市報23.6元，升1.51%；比亞迪（1211）開市報296元，升1.3%。
長汽（2333）11月銷量12.25萬台，按年跌15.65%。開市報31元，無升跌。
廣汽（2238）今年首11個月銷量升4%。開市報8元，升1.01%。
標普：恒大（3333）違約不可避免，中誠信國際：本息償還存在很大不確定性。開市報1.85元，升1.09%。
奧園（3883）11月賣樓腰斬，按年跌53.1%。開市報1.88元，升1.62%。
潤地（1109）訂三份貸款融資協議，涉資逾37億。開市報34.35元，升1.78%。
破頂股表現
破頂股包括，雲音樂（9899）創上市新高，見205.6元，開市報205.6元，升0.88%；旺旺（0151）創52周高，見6.9元，開市報6.9元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，比高（8220）開市報0.027元，升12.5%；康健（3886）開市報0.475元，升6.74%；再鼎醫藥（9688）開市報531.5元，升6.3%；復銳醫療（1696）開市報10元，升5.26%；龍湖（0960）開市報40.7元，升4.9%；嗶哩嗶哩（9626）開市報480.6元，升4.75%；新東方（9901）開市報15.3元，升4.65%；栢能集團（1263）開市報14.08元，升4.3%；中國科培（1890）開市報3.87元，升4.03%。
下跌異動股，包括，包浩斯（0483）開市報0.97元，跌25.38%；微博（9898）開市報256.2元，跌6.09%；晨訊科技（2000）開市報0.415元，跌4.6%；嘉里物流（0636）開市報20.8元，跌3.03%；阿里巴巴（9988）開市報122.7元，跌3%；華電國際（1071）開市報2.78元，跌2.46%。
其他報道