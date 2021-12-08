明報記者 周綺琪

本報記者昨日到訪翠華位於觀塘勵業街50號地下及一樓等兩層分店，發現門外已貼上「結業啟示」、宣布該分店已於本周日（5日）正式結業，而店內餐桌、餐椅等仍未搬離。翻查資料，上址全幢早年為翠華總部，及至2015年11月，集團總部搬遷至葵涌達利中心現址。

翠華餐廳 核心區只剩銅鑼灣分店

翠華近年業績表現一直未見起色，並且由早年目標香港分店達80間，轉為縮舖策略，當中翠華品牌門店數目近年不斷「縮水」，包括集團位於中區威靈頓街、鄰近蘭桂坊的「旗艦店」去年已告不敵疫情結業，集團最後一次披露在港翠華分店數目，是在2018年9月底止共有30間，至今銳減至12間，核心區門市只剩下銅鑼灣糖街分店。

堅信號生煎皇2018年925萬購入

反而是集團在2018年底以925萬元收購的「堅信號上海生煎皇」品牌，近年卻「愈做愈有」，由集團入股初期，品牌只經營3家分店，隨後密密擴大店舖版圖，現時已擁有12家分店，包括今年10月於青衣城開設門市，當中不少更已進駐大型商場。

資料顯示，翠華集團中心原由李遠康與其他四名創辦人透過私人公司成路共同持有，翠華在2018年曾計劃以上市公司名義斥2.55億元收購，惟交易及後遭股東反對而告吹。

隨着其他四名創辦人退出集團，有關物業股權市傳由新地（0016）郭氏兄弟親戚、「釘王」郭炳燊「接貨」，而按公告資料，李遠康目前仍持有四成權益。

李遠康未有回覆 是否部署重建

事實上，翠華每年均會就上述物業續租，對上一次則為去年4月，以每月租金20萬元重續租約，該租賃期已於今年4月完結。就記者現場所見，物業大堂內告示、信件等紙張散落一地，頂層寫字樓層亦未見有租戶租用，料已空置多時，未知今次翠華撤出是否部署重建。

本報曾就是次結業、未來店舖營運策略等事宜，致電李遠康查詢，惟截稿前仍未獲回覆。