在岸人民幣在岸人民幣曾升值最多0.17%，升值至6.3555元，是2018年5月17日6.3523元後最強。連續升值4日，累計升值0.0215元，對上一次連續升值4日是9月1日。

離岸人民幣離岸人民幣曾升值最多0.2%，升值至6.351元，是2018年5月23日6.3479元後最強。連續升值2日，累計升值0.0215元，對上一次連續升值2日是11月30日。

彭博社引述三位匿名交易員表示，早市境內美元買賣都很活躍，偏向於結匯；在岸人民幣升破年內高點後銀行自營的美元賣盤增加，繼續推升人民幣。

高盛預期，中國政策已明顯轉向寬鬆模式，但其它國家在收緊，這種分化會導致人民幣走弱；但考慮到人民幣兌美元的漲幅以及貿易加權指數的升幅，決策層應該會歡迎人民幣升勢放緩。

瑞銀經濟學家鄧維慎、汪濤等人在今天報告中稱，強勁的貿易順差是推升人民幣的因素之一，但貿易加權匯率大幅升值可能對出口競爭力構成挑戰，後期進一步大幅升值概率不大，短期內人民幣可能在6.40區間波動。

德國商業銀行資深新興市場經濟學家周浩表示，「人民幣短期之內繼續大漲的可能性不大，市場有強烈升值預期的話，央行應該會有管理」。

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