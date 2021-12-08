港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止7連升
文章日期：2021年12月8日 11:17
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止7連升，跌0.51點子至0.20631%。
港元現報7.7972元升值13點子，曾貶值最多6點子，報7.7991元，亦曾升值最多19點子，報7.7966元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.87點子至0.04149%；1星期HIBOR跌0.46點子至0.0647%；2星期HIBOR跌0.36點子至0.07345%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.14點子至0.26083%；6個月期HIBOR升0.48點子至0.32506%；12個月期HIBOR升1.31點子至0.43461%。
美元指數現報96.15貶值0.219點或0.23%。
美元1個月期LIBOR報0.10313%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.1032%，終止連續6日擴闊，利差是2021年12月06日後最低，當日差距為0.0974%。
對上一次終止連續6日擴闊，是2021年11月29日，當日利差報0.0022%。
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