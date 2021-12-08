該批可換股債券的初步換股價為0.0275元，較前收市價溢價14.58%，若上述債券獲悉數行使，公司將最多發行近6.91億股，相當於經擴大後的已發行股本約40.23%，換股股份最高總面值為1717.35萬元。若周星馳悉數行使可換股債券，其持股將由41.86%，升至65.25%，公眾股東持股則由58.14%，大降至34.75%。

值得留意的是，比高於9月27日才公布配股，以每股0.034元配售1.71億股予獨立第三方，佔擴大後的已發行股本16.67%，配股所籌得淨額為550萬元。周星馳的持股受此影響，由50.23%，曾一度降至41.86%。若是次周星馳最終悉數行使其持有可換股債券，其持股將不降反增。

至於發行上述可換股債原因方面，集團指雖然已獲周星馳承諾延遲現有債券償還日期，但按其現有現金狀況，以及未來數年公司之預期業務發展及營運計劃預計需要更多資本支持，認為公司需保留更多現金用於其業務營運及發展，因此可能並無充足閒置現金就現有債券向周星馳還款。

另一方面，鑒於現有可換股債券項下的換股價大幅高於股份現行市價，經公司與周星馳公平磋商後，從長遠而言周星馳願意支持公司，因此同意認購附有新的統一到期日之可換股債券，給予公司在其資本管理方面更大靈活性，同時附帶之新換股價可更好地反映股份之現行市價水平。而作為支持公司的一項激勵措施，周星馳亦願意按相比抵銷認購價之現有債券之未償還本金額有折讓的本金額認購可換股債券。

集團指，早於2010年2月，集團與周星馳訂立了服務協議，委任周星馳為執董，五年一任，公司亦已據上述服務協議向周星馳分批發行了本金總額4500萬元的現有可換股債券，截至昨日仍有未償還的現有可換股債券本金額1500萬元，換股價為0.53元，分別於2022年6月1日、2023年6月1日及2024年6月1日到期。

先前一批500萬元的現有可換股債券已於2021年6月1日到期，並獲周星馳承諾將償還該本金額的最後時限由2021年6月1日延長一年至2022年6月1日，而其附帶之轉換權已於原到期日屆滿，因此其已成為公司之一項普通債券。

集團指，一直與周星馳為磋商清償現有債券，並於昨日收市後，同意向其發行1900萬元的可換股債券，其代價將於完成認購事項時抵銷尚未償還之現有債券的本金額。

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