中國已成為值次於美國、德國和法國的全球第四大綠色價券發行市場。賈引述氣候債券倡議組織的數據，指今年上半年中國新發行綠債規模達220億美元，政策層面的進展推動了中國綠債市場與國際標準的進一步接軌，而中國向外國投資者開放境內市場的意願，將進一步提高中國綠債市場的標準化程度。

賈表示，中國的銀行兼具綠色金融工具發行人和投資者雙重身份，故銀行在中國境內綠債市場發揮着更大作用，而境內外綠債市場上的中資企業發行主體，正逐步從金融企業轉向非金融企業，且以能源和公用事業企業以及城投企業為主。

她亦指，今年中國境內債券市場推出了以可持續發展為主題的各類創新債券，如碳中和債券、疫情防控債券、生物多樣性債券以及可持續發展掛鉤債券。惠譽預期，明年中國本土可持續投資產品的範圈將不斷擴大，與迅速發展的市場相配套的新法規、新標準將陸續出台。

Sustainable Fitch董事Nneka Chike-Obi表示，預期與可持續掛鈎的發行將會增加，去年全球可持續債券發行當中，有3％屬與可持續掛鈎的債券，而今年截至上月，此比例升至12％，她指目前監管機構愈益關注基金／資產管理公司，以保護投資者免受各類「漂綠」行為的影響，香港和新加坡競相成為亞洲可持續金融中心，或推動兩地推出更多但相類似的法規。

Nneka又指，鑑於各國在 COP26 全球氣候峰會上的承諾，惠譽預期，主權國家和超國家

機構以亞洲為重點的綠色融資步伐將會加快，展望明年，亞太區重要 ESG 議題包括：性別多樣性、公司治理、砍伐森林與生物多樣性、可持續城市、勞工和供應鏈。

其他報道

【有片：選股王】內地穩定經濟措施望推動基建 可留置中聯重科

比高集團向周星馳發行本金額1900萬元換股債 股價曾升5成

花樣年遭申接管 涉「清盤名人」Borrelli

Pickupp完成B輪融資籌2.88億

恒汽兩款電動車 未獲工信部批出許可 其他車廠申請均獲批

官媒：對企業境外上市持開放態度 FT：中國將收緊科企海外融資規定

中駿集團11月合同銷售額跌至75.37億人幣

24000點爭持 阿里拖累 恒指半日跌28點 微博跌6.8%

小鵬汽車：美對中概股退市威脅是幾年後的事 公司已作好準備