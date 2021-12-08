國泰於上月17日起實施新的內部隔離措施，當時指機組人員返回香港後首3天能外出最多兩小時，惟有國泰空服員向《BBC中文網》展示內部指引，已不見「最多兩小時」的說法，僅允許的「必要活動」包括購買食品和日用品、就醫或買藥、接受強制檢測和上班執勤。

已有10年以上經驗的國泰空服員Grace（化名）表示，她並未參與公司的自願「閉環式」執勤計劃，加上新冠疫情下客運航班早已大減，她已減到每月執勤一、兩班。但若遇上外站留宿航班，她同樣要面對嚴格的酒店隔離。

她又表示，參加「閉環式」執勤的機組人員有隔離補貼，但模式是執勤21天，緊接隔離14天，持續失去自由。

報道引述有國泰飛行員指，因為其職業對精神與個人生活所造成的衝擊，他們已提出或正考慮申請壓力假。一名國泰航空飛行員Clark（化名）認為隔離政策不合理，坦言「我幾乎肯定等到春天就會辭職，我凖備裸辭」。

國泰收跌0.15%，報6.49元。

其他報道

英國將於2033年前逐步淘汰2G和3G移動網絡

【有片：埋身擊】虛貨正處橫行上落階段 投資者不宜心急買入

易付達引入「先買後付」 明年再引入2個海外電子錢包

遭大摩降級至減持 合景悠活跌逾一成

惠譽料中國明年推可持續投資產品市場新法規

滬指以近日中高位收市 連升兩個交易日

據報中國準備黑名單針對新成立的VIE 現有公司或不適用

【有片：選股王】內地穩定經濟措施望推動基建 可留置中聯重科