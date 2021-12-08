國泰空中服務員身陷「永久隔離」 有機師受訪時稱準備裸辭
文章日期：2021年12月8日 16:01
變種新冠肺炎病毒Omicron持續蔓延，香港採取嚴格防疫措施。有國泰（0293）空中服務員及機師接受外媒《BBC中文網》訪問時直言隔離措施影響他們精神健康，有機師甚至準備裸辭。
國泰於上月17日起實施新的內部隔離措施，當時指機組人員返回香港後首3天能外出最多兩小時，惟有國泰空服員向《BBC中文網》展示內部指引，已不見「最多兩小時」的說法，僅允許的「必要活動」包括購買食品和日用品、就醫或買藥、接受強制檢測和上班執勤。
已有10年以上經驗的國泰空服員Grace（化名）表示，她並未參與公司的自願「閉環式」執勤計劃，加上新冠疫情下客運航班早已大減，她已減到每月執勤一、兩班。但若遇上外站留宿航班，她同樣要面對嚴格的酒店隔離。
她又表示，參加「閉環式」執勤的機組人員有隔離補貼，但模式是執勤21天，緊接隔離14天，持續失去自由。
報道引述有國泰飛行員指，因為其職業對精神與個人生活所造成的衝擊，他們已提出或正考慮申請壓力假。一名國泰航空飛行員Clark（化名）認為隔離政策不合理，坦言「我幾乎肯定等到春天就會辭職，我凖備裸辭」。
國泰收跌0.15%，報6.49元。
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