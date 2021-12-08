所有信貸級別的新增貸款宗數均有增長，但以優良（CC）及以下（DD至JJ）信貸級別的增幅最明顯。

信用卡方面，優良及以下信貸級別的新增貸款宗數（約佔新增貸款總額五分之一）於今年第二季按年升31.1%。按整個行業計算，今年第三季的信用卡平均新開戶口信用額度按年增加20.4%。

私人貸款也呈現相似趨勢，於今年第二季，優良以下（DD至JJ）信貸級別消費者的新增貸款宗數增加36.2%，而優良及以上（AA至CC）信貸級別消費者的新增貸款宗數則升21.7%。

無抵押貸款產品方面，風險較高（優良以下，即DD至JJ）消費者的參與程度上升，反映出財務機構及傳統銀行改變了對新增貸款的風險取態。在計算無抵押私人貸款的新增貸款增長時，今年第二季優良以下信貸級別消費者佔銀行總額的55%，高於去年第二季的23%。對於傳統上較為願意承擔更高風險貸款的財務機構而言，同期比例由75%上升至94%。

循環貸款應繳款項結欠方面，財務機構所佔比例亦同樣增加。雖然今年第三季的整體應繳款項結欠按年減少3.6%，但財務機構所佔比例卻由2019年第三季的18%增至今年第三季的28%。

環聯又指，今年第二季，信用卡的新增貸款宗數錄得24.5%的按年升幅，無抵押私人貸款新增貸款宗數按年升32.2%，信用卡貸款的新增貸款宗數亦按年升30.4%。查詢宗數錄得強勁升勢，預料近期新增貸款的增長，將會帶動未來數季的應繳款項結欠相應上升。

此增長勢頭料將延續至下一季，而第三季的查詢宗數（衡量消費者需求的指標）同樣呈現類似升勢。與新增貸款一樣，今年第三季度的無抵押循環貸款查詢宗數升幅達到兩年高位，按年上升97.8%。對比上年第三季度按年28.8%的跌幅，今年第三季信用卡查詢宗數按年增加14.8%。最新一季的私人貸款查詢宗數亦錄得按年升11.3%。

其他報道

太保壽險來港開業 推健康理財退休產品

中移動國際火炭數據中心動土 將2025年投入服務

澳門貴賓廳德晉收到兩家博彩營運商暫停合作通知

恒指升13點 成交近兩周低 北水11日流入近7個月最長

國泰空中服務員陷「永久隔離」 有機師受訪時稱準備裸辭

英國將於2033年前逐步淘汰2G和3G移動網絡

【有片：埋身擊】虛貨正處橫行上落階段 投資者不宜心急買入

易付達引入「先買後付」 明年再引入2個海外電子錢包

遭大摩降級至減持 合景悠活跌逾一成

惠譽料中國明年推可持續投資產品市場新法規

滬指以近日中高位收市 連升兩個交易日

據報中國準備黑名單針對新成立的VIE 現有公司或不適用