在岸人民幣曾升值最多0.33%，升值至6.3456元，是2018年5月15日6.3413元後最強。連續升值4日，累計升值0.0263元，對上一次連續升值4日是2021年9月1日。

離岸人民幣曾升值最多0.31%，升值至6.344元，是2018年5月17日6.3433元後最強。連續升值2日，累計升值0.0248元，對上一次連續升值2日是2021年11月30日。

瑞穗銀行表示，相比提高外匯存款準備金率，人行更可能通過口頭干預來遏制人民幣升值傾向。「本月任何下調MLF利率或LPR的行動，都將強化人行的寬鬆信號，並有助於遏制人民幣升值」。「如果驅動人民幣上漲的是與貿易結算相關的實際需求，而不是投機交易，那麼在目前水平上，中國央行可能會更加容忍人民幣上漲」。

瑞穗指，人民幣上漲可能受到美元多元化資金流的推動，而且流入人民幣資產的資金將是長期的，可能是永久性的。另一方面，聯儲局7月的鷹派轉變將讓聯儲局減碼提前完成、加息周期提前開始，從而「抽走在岸人民幣市場的過剩美元流動性」。