道瓊斯工業平均指數收漲35點，升幅0.1%，報35754點。標普500指數收漲14點，升幅0.31%，報4701點。納斯達克綜合指數收漲100點，或0.64%，報15786點。

聯合健康升0.89%，報468.86美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻27點，而家得寶跌1.18%，報411.25元，拖低道指32點。

科技股方面，蘋果收市報175.08元，升2.27%，谷歌母公司Alphabet收市報2963.73元，升0.62%，亞馬遜收市報3523.16元，跌0%，Facebook收市報330.56元，升2.4%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.59%，報477點。德國DAX指數收跌0.81%，報15687點；法國CAC 40指數跌0.72%，報7014點；英國富時100指數收跌0.04%，報7337點。

道指曾升最多0.34%，高見35840.52點，是11月23日35841.52點後最高。收市報35754.75點，是11月24日後收市新高，當日報35804.38點。連升3日，累計升1174.67點，對上一次連升3日是11月1日，及連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是11月1日。

標指曾升最多0.39%，高見4705.06點，是11月22日4743.83點後最高。收市報4701.21點，是11月24日後收市新高，當日報4701.46點。連升3日，累計升162.78點，對上一次連升3日是11月1日，及連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是11月1日。

納指曾升最多0.67%，高見15792.64點，是12月1日15816.82點後最高。收市報15786.99點，是11月24日後收市新高，當日報15845.23點。連升3日，累計升701.52點，對上一次連升3日是10月27日，及連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是11月1日。