港股ADR升20點 夜期高水160點 美期向下 亞股個別展
文章日期：2021年12月9日 08:54
美股向上，港股ADR升20點或0.09%，報24017點，即月恒指夜期升154點，高水160點，報24157點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.76%，折合報470.55元；阿里巴巴（9988）升1.1%，折合報121.93元；美團（3690）升0.82%，折合報247.21元；匯控（0005）跌0.42%，折合報45.31元；建行（0939）跌0.56%，折合報5.24元。
道期現跌0.067%；標期現跌0.07%；納期現跌0.08%。日股現升0.12%，韓股現升0.28%，澳股現跌0.33%。
今日焦點股份可留意：
澳博（0880）銀娛（0027）保留中介人貴賓廳，美資或全退，料涉美上市合規問題，美高梅（2282）：研究中。
金沙（1928）續自營貴賓廳，籲留意內地法規。
佳兆業（1638）據報將與債權人簽署保密協議，為潛在融資談判鋪路。佳兆業停牌，留意系內公司表現。
申洲國際（2313）4.8億人幣入股安徽紗綫供應商17%。
卓悅（0653）與Apex，Boom就發展醫美市場訂立戰略合作諒解備忘錄。
寶龍地產（1238）首十一個月合約銷售額升29%。
中糧家佳康（1610）11月生豬銷量按月跌6%，均價按月升34%。
數碼通（0315）推70元長者「安心出行」優惠月費計劃。
傳快手（1024）年底大裁員，據報補償方案尚未談妥。
太保（2601）壽險來港開業，推健康理財退休產品。
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